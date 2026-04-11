«Повесили долг 16 млн»: скандал разгорелся из-за подвала многоэтажки в Актобе

Как рассказали телеканалу жители 10-этажного дома, в помещении подвала, где находятся все инженерные сети, открыли спортивный клуб. Сначала жильцам обещали, что их дети будут там заниматься бесплатно. А потом его перепродали и все договоренности с приходом нового владельца исчезли. А настоящий удар жильцы получили, когда им внезапно выставили счет за цокольный этаж.
«На наш дом повесили долг 16 млн. То есть, получается, бывший председатель ОСИ, по ее вине случился потоп в спортивном клубе пятого подъезда. Они вообще его приобрели пять лет назад незаконно, обманным путем — 70% подписей жильцов подделали. Потому что многие жильцы, когда увидели эти подписи, стали говорить: “Это не моя подпись”, — высказалась жительница дома Асель Джупарбаева.
Бывшего председателя ОСИ уже нет — по словам жильцов, она уволилась. Но вопросы остались. Люди не понимают, как общедомовое имущество с коммуникациями оказалось в частных руках, и почему теперь именно они должны оплачивать ущерб.
«Мы написали заявление в прокуратуру, что у нас незаконно изъяли подвал, продали его. Он уже продан в третьи или во вторые руки. Но теперь за наш же подвал еще пишут такие огромные суммы, и мы должны еще выплачивать. Мы написали, чтобы нам вернули этот подвал», — рассказала жительница дома Куляш Данабекова.
Владелец спортклуба утверждает: приобрел подвал в 500 квадратов вполне законно. От встречи с журналистами отказался, но по телефону заявил: понес серьезные убытки.
Подвал топило дважды: сначала летом прорвало трубу холодной воды, затем уже в отопительный сезон залило кипятком. К счастью, в тот момент внутри не было детей, иначе последствия были бы куда серьезнее, в том числе и для самого владельца. Однако пока он считает пострадавшим исключительно себя.
Собственник уверяет, сумма в 16 млн тенге взята не с потолка. Ее рассчитали оценщики после осмотра. Но при этом сами трубы так и не заменили. А значит, риск повторного потопа остается.
Чиновники говорят, сначала надо разобраться, каким образом подвал оказался в частных руках. Жильцам 10-этажки советуют обращаться в суд.
«Здесь нужно смотреть изначально, как подвал, как помещение оформлено. И при факте потопа в обязательном порядке составляется акт аварийного случая — и с участием заинтересованных лиц и обслуживающей компании. Далее, согласно закону о жилищных отношениях, это статья 8, споры все о жилищных правоотношениях разрешаются в судебном порядке», — пояснил главный специалист отдела жилищной инспекции акимата Актобе Нурсултан Жаманшин.
Жители и сами намерены судиться. Они хотят оспорить законность сделки и вернуть подвал в общедомовую собственность. Говорят, только после этого смогут привести помещение в порядок — заменить изношенные трубы и, главное, больше не допускать ситуаций, когда за собственный подвал приходится платить миллионы.