Роспотребнадзор предупредил новосибирцев об опасной незамерзайке

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области предостерегает жителей региона — на рынке появилась потенциально опасная стеклоомывающая жидкость «ICE GUARD» −30 °C с запахом цитруса. Покупать её не рекомендуется.
Выяснилось, что состав этой жидкости не отвечает обязательным санитарно‑эпидемиологическим требованиям.
На этикетке указано, что производитель — ООО «ЧЕРНИ ЛАБС» из Тольятти (Самарская область, улица Матросова, дом 46), а продавец — индивидуальный предприниматель Немченков В. И. Однако проверка показала, что по заявленному адресу компания не работает.
В Роспотребнадзоре считают, что это говорит о двух проблемах сразу. Во‑первых, жидкость могли изготовить в неизвестных и, возможно, неподходящих условиях. Во‑вторых, данные о месте производства — недостоверные. Всё это повышает риск, что продукт может навредить здоровью.
Ведомство призывает новосибирцев быть внимательнее при покупке стеклоомывающей жидкости и избегать продукции с маркировкой «ICE GUARD».