Роспотребнадзор предупредил новосибирцев об опасной незамерзайке

Что с ней оказалось не так.

Источник: Аргументы и факты

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области предостерегает жителей региона — на рынке появилась потенциально опасная стеклоомывающая жидкость «ICE GUARD» −30 °C с запахом цитруса. Покупать её не рекомендуется.

Выяснилось, что состав этой жидкости не отвечает обязательным санитарно‑эпидемиологическим требованиям.

На этикетке указано, что производитель — ООО «ЧЕРНИ ЛАБС» из Тольятти (Самарская область, улица Матросова, дом 46), а продавец — индивидуальный предприниматель Немченков В. И. Однако проверка показала, что по заявленному адресу компания не работает.

В Роспотребнадзоре считают, что это говорит о двух проблемах сразу. Во‑первых, жидкость могли изготовить в неизвестных и, возможно, неподходящих условиях. Во‑вторых, данные о месте производства — недостоверные. Всё это повышает риск, что продукт может навредить здоровью.

Ведомство призывает новосибирцев быть внимательнее при покупке стеклоомывающей жидкости и избегать продукции с маркировкой «ICE GUARD».

Узнать больше по теме
ICE: как устроена Иммиграционная и таможенная служба США и почему против нее вспыхнули протесты
Иммиграционная и таможенная служба США, более известная как ICE, превратилась в символ жесткой миграционной политики Штатов. Недавно организация снова попала в эпицентр скандала. В материале — основная информация об этом государственном ведомстве.
Читать дальше