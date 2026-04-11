Хабаровскую молодёжь приглашают на юбилейный форум «Истоки» в Севастополь

Молодёжь Хабаровского края приглашают принять участие в юбилейном историко-культурном форуме «Истоки», который пройдёт с 7 августа по 25 сентября в Севастополе на территории музейно-храмового комплекса Новый Херсонес. Об этом сообщили в правительстве края.
Форум помогает молодым людям объединиться вокруг традиционных духовно-нравственных ценностей России. В этом году мероприятие отмечает своё пятилетие, и организаторы подготовили особую программу с уникальными форматами, которые придумали участники прошлых лет.
Программа построена вокруг пяти основных направлений: делового, проектного, духовного, атмосферного и полезного. Каждый тематический заезд посвящён своей теме. С 7 по 12 августа пройдёт заезд «Вера» для студентов духовных учебных заведений, с 18 по 23 августа — «Слово» для медийщиков, журналистов и филологов. С 29 августа по 3 сентября состоится заезд «Осмысление» для гуманитариев, социологов, философов и активистов.
С 9 по 14 сентября запланирован заезд «Самодисциплина» для спортсменов, а с 20 по 25 сентября — «Творчество» для деятелей искусства и театра. На каждом заезде молодые люди будут развивать профессиональные навыки, работать над проектами и формировать практические инициативы, которые потом можно будет реализовать в своих регионах.
Подать заявку можно на официальном сайте Росмолодёжи. Сроки разные для каждого заезда: на «Веру» — до 3 июня, на «Слово» — до 17 июня, на «Осмысление» — до 29 июня, на «Самодисциплину» — до 8 июля, на «Творчество» — до 15 июля.
Форум проводится в рамках президентского национального проекта «Молодёжь и дети». Он стартовал в 2022 году по поручению Президента России Владимира Путина, а с 2024 года проходит на территории Нового Херсонеса в Севастополе. Участие в нём даёт возможность не только получить новые знания и навыки, но и стать частью большого сообщества единомышленников, которые ценят историю и традиции своей страны.