Осудили виновника жесткого ДТП в Пермском крае

Осенью прошлого года в Пермском крае произошло серьезное ДТП. Виновник аварии выехал на участок с односторонним движением во встречном направлении. Скорость его машины не превышала 50 км/ч, но избежать столкновения не удалось: нарушитель врезался в автомобиль «Шевроле», который двигался по своей полосе.
В результате аварии пассажир иномарки получил тяжкий вред здоровью — травму позвоночника. Виновник столкновения покинул место происшествия, однако позже полностью признал свою вину.
— Куединский суд квалифицировал действия мужчины как «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека, сопряженное с оставлением места ДТП», — сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда. — Виновного суд приговорил к двум годам принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства и на два года лишил его права управлять транспортными средствами. Кроме того, осужденный обязан возместить убытки в размере 157 000 рублей и выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда в сумме 400 000 рублей.