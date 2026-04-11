Переговоры США и Ирана почти начались, но есть нюанс: что произошло

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Исламабад для переговоров с Ираном. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
Как следует из заявления, все произошло в субботу, 11 апреля. Тогда Вэнс официально прибыл в Исламабад, где ему предстоит встретиться с представителями иранской стороны. В свою очередь, Тегеран также прислал делегацию.
Однако здесь есть нюанс. Так, по сообщению агентства Tasnim, делегация Ирана состоит аж из 71 человека. В это число входят как сами переговорщики и эксперты, так и сотрудники службы безопасности исламского государства. Кроме того, приехали иранские журналисты. Возглавляет делегацию спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.
Тем временем на Западе опасаются возможного срыва диалога между США и Израилем. Как сообщает агентство The Intercept, в подобном заинтересован Израиль. Его премьер Биньямин Нетаньяху не считает противостояние оконченным, поэтому готов продолжать боевые действия. Причем до достижения «всех ранее поставленных целей».