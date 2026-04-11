Суд запретил прокат снегоходов и квадроциклов в природных зонах Новосибирска

Новосибирский районный суд рассмотрел дело о прокате мототехники на особо охраняемых природных территориях областного центра. Иск новосибирского межрайонного природоохранного прокурора к индивидуальному предпринимателю Жатковой С. В. о прекращении противоправной деятельности был полностью удовлетворён, и решение уже вступило в законную силу. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Источник: Сиб.фм

Было установлено, что ответчица организовала прокат и проезд различной мототехники, включая снегоходы, питбайки, эндуро-мотоциклы и квадроциклы, лесном парке «Заельцовский бор», а также на территории памятника природы областного значения «Дендрологический парк».

Иск надзорного ведомства в суде поддержали представители ГБУ НСО «Природоохранная инспекция» и регионального Министерства природных ресурсов и экологии. Как сообщается, предпринимательница ранее неоднократно уведомлялась о недопустимости такой коммерческой деятельности. Также она уже привлекалась к административной ответственности по статье 8.39 КоАП РФ за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на ООПТ. Однако, несмотря на предупреждения и штрафные санкции, свой бизнес ответчица сворачивать не спешила.

В итоге суд полностью удовлетворил иск прокурора по прекращению данной деятельности, как нарушающей режим особо охраняемых природных территорий.