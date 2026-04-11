Суд запретил прокат снегоходов и квадроциклов в природных зонах Новосибирска

Иск надзорного ведомства в суде поддержали представители ГБУ НСО «Природоохранная инспекция» и регионального Министерства природных ресурсов и экологии. Как сообщается, предпринимательница ранее неоднократно уведомлялась о недопустимости такой коммерческой деятельности. Также она уже привлекалась к административной ответственности по статье 8.39 КоАП РФ за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на ООПТ. Однако, несмотря на предупреждения и штрафные санкции, свой бизнес ответчица сворачивать не спешила.