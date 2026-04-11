Почему Христос сошёл в ад после Крестной смерти

О событиях, произошедших после распятия на Кресте Иисуса Христа, наиболее полно повествует Евангелие от Матфея. Первосвященники и фарисеи пришли в Понтию Пилату, который накануне вынес смертный приговор Господу, и попросили его поставить у входа в пещеру с гробом стражу. Объясняли они это так: «мы вспомнили, что обманщик тот, ещё будучи в живых, сказал: после трёх дней воскресну; итак прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики Его, придя ночью, не украли Его и не сказали народу: воскрес из мёртвых; и будет последний обман хуже первого» (Мф. 27:64−66).