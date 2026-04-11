Почему Христос сошёл в ад после Крестной смерти

Великая суббота завершает Страстную седмицу и стоит прямо на границе между скорбью Великой пятницы и радостью Светлого Христова Воскресения. В этот день, исполненный тишины и покоя, Церковь вспоминает сошествие Господа в ад после смерти на Кресте. О духовном смысле последнего дня Страстной недели — в материале vrn.aif.ru.
День тишины и ожидание чуда Воскресения.
«Великий день покоя от “домостроительства” нашего спасения, который церковная традиция связывает с дивным сошествием во ад Спасителя, часто бывает незамечен за суетой подготовки к Пасхальному торжеству», — отметил в беседе с vrn.aif.ru проректор по научной и методической работе Воронежской духовной семинарии Константин Рева.
Богослужение Великой субботы содержит уникальное созвездие Ветхозаветных текстов, готовящих христиан к правильному восприятию Светлого Христова Воскресения.
«Неповторимый мир Ветхозаветных повествований, собранных в чтениях Великой субботы, особенным образом готовит душу к принятию вести об избавлении мира Воскресшим Христом от власти диавола», — поясняет священник.
Сокрушение врат преисподней.
О событиях, произошедших после распятия на Кресте Иисуса Христа, наиболее полно повествует Евангелие от Матфея. Первосвященники и фарисеи пришли в Понтию Пилату, который накануне вынес смертный приговор Господу, и попросили его поставить у входа в пещеру с гробом стражу. Объясняли они это так: «мы вспомнили, что обманщик тот, ещё будучи в живых, сказал: после трёх дней воскресну; итак прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики Его, придя ночью, не украли Его и не сказали народу: воскрес из мёртвых; и будет последний обман хуже первого» (Мф. 27:64−66).
Выслушав первосвященников и фарисеев, Понтий Пилат сказал: «пойдите, охраняйте, как знаете» (Мф. 27:65). Тогда пещеру запечатали и поставили рядом стражу.
Когда тело Иисуса Христа находилось в гробнице, в это же самое время его душа спустилась в ад, куда до Светлого Христова Воскресения попадали души всех умерших людей. Сокрушив врата преисподней, он принёс евангельскую проповедь, и вывел из ада души томившихся там ветхозаветных праведников, а также Адама и Еву. После этого они попали в райские обители, где до этого, по учению Церкви, пребывали лишь пророки Енох, Моисей, Илия и благоразумный разбойник, получивший прощение еще на кресте за сказанные им слова покаяния.
Господь, находясь во гробе, восстанавливает падшего человека, пересоздает человеческое естество.