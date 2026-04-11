Судья Роман Соколов решил сменить Орел на Воронеж

Во время четвертого заседания Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ Роман Соколов получил рекомендацию на должность судьи Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда, офис которого расположен в Воронеже. Информация об этом размещена на сайте ВККС.
Теперь утвердить Соколова должен президент РФ Владимир Путин, который принимает подобные решения в отношении всех судей в стране.
Отметим, что Соколов начинал роботу в судебной системе с должности консультанта одного из отделов Орловского областного суда. С июня 2019 года был назначен судьей Малоархангельского районного суда Орловской области, а с ноября 2023 года — судьей Арбитражного суда Орловской области.