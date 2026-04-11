В Магадане откроют трамплинный комплекс «Полет» и лыжный стадион им. Вяльбе

Два масштабных спортивных объекта — всесезонный трамплинный комплекс «Полет» и лыжный стадион имени Елены Вяльбе — введут в эксплуатацию 11 и 12 апреля в Магадане, сообщили в АНО «Национальные приоритеты». Открытие новых спортивных объектов соответствует целям и задачам госпрограммы «Спорт России».
Комплекс «Полет» откроют в микрорайоне Солнечный. В его составе три трамплина: К‑60, К‑30 и К‑15. Все покрыты специальным искусственным материалом, по которому можно скатываться круглый год. Вместе с возведением новых трамплинов в спортивном комплексе обновили и всю инфраструктуру. В частности, построили судейские вышки, тренерские помещения, трибуны для зрителей, административный корпус, гараж для спецтехники. Предусмотрели и автомобильный паркинг.
«Первые трамплинные комплексы у нас начали строиться в 1971 году, и с тех пор мы подготовили двух мастеров международного класса — Дмитрия Ипатова и Александру Кустову, восемь мастеров спорта и очень много перворазрядников. Самое важное — у нас создаются круглогодичные условия для подготовки спортсменов, и теперь трамплины будут использовать не только зимой, но и летом. Также создаются условия для проведения соревнований не только Дальневосточного федерального округа, но и региональных», — прокомментировала руководитель департамента физической культуры и спорта Магаданской области Светлана Лексина.
В микрорайоне «Снежная Долина» 12 апреля откроют лыжный стадион имени Елены Вяльбе. Инфраструктура объекта позволяет проводить подготовку спортсменов и соревнования круглый год. Зимой там будут работать четыре лыжные трассы, а в остальные сезоны спортсмены будут оттачивать мастерство на полуторакилометровой лыжероллерной полосе. Также в комплекс входит административно-бытовой корпус с тренажерным залом, раздевалками, буфетом, методическим кабинетом и инфракрасными саунами.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.