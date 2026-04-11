В Магадане откроют трамплинный комплекс «Полет» и лыжный стадион им. Вяльбе

«Первые трамплинные комплексы у нас начали строиться в 1971 году, и с тех пор мы подготовили двух мастеров международного класса — Дмитрия Ипатова и Александру Кустову, восемь мастеров спорта и очень много перворазрядников. Самое важное — у нас создаются круглогодичные условия для подготовки спортсменов, и теперь трамплины будут использовать не только зимой, но и летом. Также создаются условия для проведения соревнований не только Дальневосточного федерального округа, но и региональных», — прокомментировала руководитель департамента физической культуры и спорта Магаданской области Светлана Лексина.