Двух жителей ЕАО привлекут к ответственности за поджог травы.

В Ленинском районе Еврейской автономной области выявили двух граждан, виновных в возгорании сухой травы. Нарушения зафиксированы в сёлах Горном и Кукелево, как сообщает администрация муниципального района ЕАО. Побности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Житель села Горного решил очистить свой участок путём сжигания растительности. Из-за открытого огня пламя перешло на прилегающую территорию и образовало пал. Инцидент был зафиксирован с использованием беспилотника.
В селе Кукелево произошёл схожий случай: местный житель сжигал траву на улицах населённого пункта. При этом он проигнорировал действующий запрет на разведение огня, а также не учёл погодные условия — в момент происшествия наблюдался сильный ветер.
По информации главного государственного инспектора Ленинского района по пожарному надзору Дмитрия Хайлина, оба гражданина признали свою вину. В связи с действующим особым противопожарным режимом к ним будут применены штрафные санкции — предупреждения в настоящее время не предусмотрены.
Особый противопожарный режим на территории ЕАО запрещает разведение костров, сжигание сухой травы, мусора и проведение профилактических отжигов. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы в размере от 20 до 800 тысяч рублей.
