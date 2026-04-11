Суеверие или безумие? Китаец зарыл Mercedes в могилу и нарвался сразу на три статьи

В Китае разгорелся скандал из-за необычного погребального ритуала. Мужчина в сельской местности района Гунчанлин (городской округ Ляоян) закопал Mercedes-Benz S450L прямо рядом с телом усопшего родственника. Подробностями произошедшего поделилось Китайское национальное радио.

Источник: Life.ru

Как выяснилось, автомобиль был зарыт из-за местных суеверий: номер машины оказался «счастливым» — в нём было целых четыре восьмёрки (эта цифра созвучна слову «богатеть»). Подобные комбинации на бирках ценятся в разы дороже обычных.

Однако традиция вышла боком. Инициативному китайцу пришлось эксгумировать авто, потому что его действия нарушали сразу три закона: о безопасности дорожного движения, о лесах и об организации похорон.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.