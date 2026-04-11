Врач рассказал, можно ли есть мясо в первый день после Великого поста

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Гепатолог-гастролог, врач высшей категории Ольга Царан в беседе с корреспондентом РИА Новости сообщила, что после строгого поста нельзя резко возвращаться к обычному режиму питания, стоит постепенно вернуть в меню молочные продукты, рыбу, а мясо вообще начинать лишь через 2−3 дня после окончания поста.
«Перейти от строгого поста к пасхальному столу непросто. Первые 3−4 дня обходиться желательно без тяжелых блюд и продуктов, особенно у больных заболеваниями печени желчного пузыря и поджелудочной железы, а также больным сахарным диабетом. Мясо лучше отложить на 2−3 дня», — сказала врач.
Возвращаясь к мясу, лучше начинать с легких и нежирных сортов вроде курицы или молочной телятины. А вот сразу после поста лучше начинать употреблять кисло-молочные продукты, например, творог и кефир, варить каши, запекать овощи, употреблять нежирную рыбу и морепродукты.
«Старайтесь есть каждые три часа, но будьте умеренными в порциях, чтобы организм привык к нагрузке. И не засиживайтесь долго за столом, совмещайте застолье с активным отдыхом — это могут быть прогулки, мероприятия на свежем воздухе, к примеру, игры, дающие физическую нагрузку и эмоциональный подъем», — посоветовала врач.