До плюс 16 градусов: в Москву постепенно вернется тепло

К середине следующей недели осадки почти прекратятся, а температура воздуха составит 14−16 градусов выше нуля.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В столице в ближайшие дни ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями. В выходные местами пройдет небольшой дождь, однако уже к середине следующей недели температура воздуха постепенно повысится, а осадков станет меньше. Ветер будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду.

Так, в субботу, 11 апреля, прогнозируется облачная погода с прояснениями. Она сохранится до среды. Днем местами возможен небольшой дождь, температура воздуха составит от плюс восьми до плюс 10 градусов.

В воскресенье, 12 апреля, местами также ожидается небольшой дождь. Ночью температура понизится до одного — трех градусов выше нуля, а днем воздух прогреется до плюс 10−12 градусов.

В понедельник, 13 апреля, существенных осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит от плюс трех до плюс пяти градусов, а днем — 12−14 градусов выше нуля.

Во вторник, 14 апреля, ночью осадков не ожидается, днем местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха сохранит значения понедельника.

К среде, 15 апреля, осадки прекратятся. Ночью термометры вновь покажут от плюс трех до плюс пяти градусов, а днем воздух прогреется до плюс 14−16 градусов.