Столичное метро и МЦК продлят время работы в пасхальную ночь

В дни пасхальных праздников городской транспорт будет работать по особому графику.
В день Светлой Пасхи, 12 апреля, станции метро и Московского центрального кольца будут открыты на вход до 02:00. До 03:30 продлят время работы 150 самых популярных автобусных, электробусных и трамвайных маршрутов. Кроме того, горожане смогут воспользоваться 18 постоянными ночными маршрутами.
Для удобства горожан в праздничные дни организуют дополнительный транспорт до кладбищ. На Пасху и Красную горку, 19 апреля, пустят специальные автобусы до 14 мест захоронений, а на Радоницу, 21 апреля, — до 11.