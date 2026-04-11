Столичное метро и МЦК продлят время работы в пасхальную ночь

В день Светлой Пасхи, 12 апреля, станции метро и Московского центрального кольца будут открыты на вход до 02:00. До 03:30 продлят время работы 150 самых популярных автобусных, электробусных и трамвайных маршрутов. Кроме того, горожане смогут воспользоваться 18 постоянными ночными маршрутами.