У 71-летнего жителя Красноярского края нашли незаконное оружие, боеприпасы и порох

Незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы и порох изъяли полицейские у 71-летнего жителя деревни Челноково Сосновоборского округа Красноярского края.

Дома у пенсионера обнаружили два гладкоствольных ружья, затвор от винтовки Мосина, 12 патронов различного калибра, а также 4 металлические банки и полимерный контейнер с порохом общим весом более 1 кг.

Мужчина пояснил, что обнаружил арсенал по месту жительства своего умершего отца и присвоил, храня у себя в шкафу.

В отношении пенсионера возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Также по факту незаконного хранения оружия решается вопрос о привлечении мужчины к административной ответственности по ст. 20.10 КоАП РФ.

«Полицейские призывают граждан своевременно сдавать незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы — это освободит вас от ответственности», — сказано в обращении ГУ МВД Красноярского края.

