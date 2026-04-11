Юные футболисты из Красноярского края и Кемеровской области отправятся на финальный турнир в Сочи

В Красноярске завершился региональный этап всероссийских соревнований «Будущее зависит от тебя».
В нем приняли участие около пятидесяти спортсменов из пяти субъектов Сибирского федерального округа. За звание лучшей футбольной команды соревновались дети от 11 до 15 лет в двух возрастных группах — из Алтайского и Красноярского краев, Хакасии, Омской и Кемеровской областей.
В младшей группе первое место заняла команда «Дом детства» из Кемеровской области. Коллектив победил во всех матчах соревнований. В старшей группе чемпионами стали футболисты «Гагаринца» из Красноярского края. Оба матча команды закончились победой со счетом 3:0.
«Я доволен командой и собой, нам удалось одержать победу. Мы не пропустили ни одного гола, забили пять и набрали максимум очков! Мне понравилось играть на турнире», — оценил выступление команды после соревнований защитник команды «Гагаринец» Никита.
Следующие встречи с участием футболистов из Кемеровской области и Красноярского края пройдут уже в майском финале соревнований в Сочи. Там за победу в турнире с 18 по 23 мая будут сражаться ребята из детских домов и школ-интернатов со всей России. Победители получат возможность провести выходные со Сборной России по футболу на товарищеских матчах в июне.
«Таких турниров, как “Будущее зависит от тебя”, мало. Поэтому наши ребята всегда его ждут. Соревнования открывают перспективы. Одержав победу в первом этапе, ребята могут себя проявить на уровне округа, а в дальнейшем поехать на финал и сыграть против сильнейших команд России. Это очень мотивирует. Тем более, финальный этап будет в Сочи. Это море, это солнце, это настроение. Мы приложим все усилия, чтобы одержать там победу», — поделился эмоциями от соревнований тренер «Гагаринца» Антон Свириденко.
Благотворительный проект «Будущее зависит от тебя» компании «МегаФон» уже более 20 лет помогает детям путешествовать по регионам России, находить друзей и свое призвание. Эта масштабная социальная программа помогла почти тысяче ребят обрести дом. У истоков проекта стояла инициатива сотрудников «МегаФона» из Санкт-Петербурга, которая переросла во всероссийский чемпионат. Соорганизаторы турнира — Министерство спорта РФ, Министерство просвещения России и Российский футбольный союз.