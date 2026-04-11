Электрички Новосибирска меняют расписание на два месяца

Тем, кто привык поздно возвращаться домой, стоит запомнить, что последняя электричка № 6426 Новосибирск — Болотная теперь будет уходить на 13 минут раньше — в 20:52. Более того, по понедельникам и четвергам этот состав проследует только до Ояша, так что пассажирам до Болотной придется искать альтернативные варианты.