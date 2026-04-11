Электрички Новосибирска меняют расписание на два месяца

Пригородные поезда Новосибирской области изменят расписание из-за планового ремонта железнодорожных путей. Как сообщили в транспортных службах, корректировка времени отправления и прибытия составов составит от двух до 56 минут. Работы затронут электрички как западного, так и восточного направлений, а также некоторые городские и пригородные маршруты.
Ремонт будет проходить поэтапно на двух участках. С 13 по 22 апреля специалисты займутся перегоном Убинская — Каргат. А с 23 апреля по 23 июня работы развернутся на перегоне Чебула — Болотная.
Например, с 23 апреля дневной поезд № 6407, следующий из Болотной в Пригородный простор, отправится на 47 минут позже обычного — в 15 часов 28 минут. Городской поезд № 7311 по маршруту Новосибирск-Восточный — Пригородный простор также изменит время: он будет отправляться в 16:47 и прибывать на конечную станцию в 17:40.
Тем, кто привык поздно возвращаться домой, стоит запомнить, что последняя электричка № 6426 Новосибирск — Болотная теперь будет уходить на 13 минут раньше — в 20:52. Более того, по понедельникам и четвергам этот состав проследует только до Ояша, так что пассажирам до Болотной придется искать альтернативные варианты.
Утренний рейс тоже преподнесет сюрприз. Поезд № 6421 Юрга — Новосибирск начнет движение на 28 минут раньше, чем обычно. Теперь он отправляется в 4 часа 51 минуту и прибывает на вокзал Новосибирск-Главный в 8:05.