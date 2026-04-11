К сбросу воды в режиме спецпопуска приступила с 11 апреля Волжская ГЭС

Волжская ГЭС приступила 11 апреля к работе в режиме спецпропуска.
«Он необходим для залива пойменных лугов, заполнения искусственных и естественных водоемов и поддержания повышенных уровней воды во время нереста рыбы», — сообщают в пресс-службе.
В субботу, 11 апреля среднесуточные сбросы составят 8 тысяч кубометров в секунду. 12 апреля — 9 тысяч кубометров. Затем расходы увеличиваться ежедневно по 2 тысячи м³/с, пока не достигнут к 21 апреля максимально установленных сбросов 26 тысяч кубометров.
В таком режиме ГЭС будет работать шесть дней, после чего расходы начнут снижаться и уже 29−30 апреля составят 20 тысяч м³/с. Далее Росводресурсы вновь скорректируют работу Волгоградского гидроузла.
Годом ранее экологи назвали катастрофой паводок-2025 — пиковые сбросы держали тогда только три дня, они составили всего 23 тысячи кубометров в секунду.
