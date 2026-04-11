Военные пекари испекли около 1500 пасхальных куличей для бойцов на передовой

В освящении военной пекарни принял участие протоиерей Владимир Хворостов. Он указал на значение поддержки для военнослужащих, находящихся вдали от дома. По его словам, такие инициативы важны в условиях выполнения задач. Священнослужитель подчеркнул, что бойцы рассчитывают на внимание и поддержку. Он добавил, что духовная составляющая играет роль в сложных условиях службы.