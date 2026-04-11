Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военные пекари испекли около 1500 пасхальных куличей для бойцов на передовой

Военные пекари испекли около 1500 пасхальных куличей для бойцов на передовой. Работы провели в зоне ответственности «Южной» группировки войск. Об этом сообщил командир роты материального обеспечения с позывным «Беркут», пишет РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Куличи предназначены для военнослужащих, выполняющих задачи на передовых позициях. Готовую продукцию направили в подразделения, в том числе артиллерийские.

«В преддверии Светлой Пасхи перед нашим подразделением, ротой материального обеспечения, стоит задача выпечь до полторы тысячи пасхальных куличей, которые сегодня уедут уже до наших передовых подразделений, артиллеристов», — отметил он.

В освящении военной пекарни принял участие протоиерей Владимир Хворостов. Он указал на значение поддержки для военнослужащих, находящихся вдали от дома. По его словам, такие инициативы важны в условиях выполнения задач. Священнослужитель подчеркнул, что бойцы рассчитывают на внимание и поддержку. Он добавил, что духовная составляющая играет роль в сложных условиях службы.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в честь Пасхи объявил о введении режима временного перемирия в зоне проведения специальной военной операции. Прекращение огня начнётся с 16:00 11 апреля и продлится до конца дня 12 апреля 2026 года. Военнослужащим дано распоряжение приостановить боевые действия на всех фронтах. Вместе с тем подчёркивается необходимость сохранять боеготовность на случай возможных провокаций и оперативно реагировать на любые возникающие угрозы.

