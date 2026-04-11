Военные пекари испекли около 1500 пасхальных куличей для бойцов на передовой

Куличи предназначены для военнослужащих, выполняющих задачи на передовых позициях. Готовую продукцию направили в подразделения, в том числе артиллерийские.
«В преддверии Светлой Пасхи перед нашим подразделением, ротой материального обеспечения, стоит задача выпечь до полторы тысячи пасхальных куличей, которые сегодня уедут уже до наших передовых подразделений, артиллеристов», — отметил он.
В освящении военной пекарни принял участие протоиерей Владимир Хворостов. Он указал на значение поддержки для военнослужащих, находящихся вдали от дома. По его словам, такие инициативы важны в условиях выполнения задач. Священнослужитель подчеркнул, что бойцы рассчитывают на внимание и поддержку. Он добавил, что духовная составляющая играет роль в сложных условиях службы.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в честь Пасхи объявил о введении режима временного перемирия в зоне проведения специальной военной операции. Прекращение огня начнётся с 16:00 11 апреля и продлится до конца дня 12 апреля 2026 года. Военнослужащим дано распоряжение приостановить боевые действия на всех фронтах. Вместе с тем подчёркивается необходимость сохранять боеготовность на случай возможных провокаций и оперативно реагировать на любые возникающие угрозы.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.