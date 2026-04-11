Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Тишковец: дожди и температура до плюс 7 градусов ожидаются в Москве в субботу.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Дожди и температура воздуха до плюс 7 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В субботу на погоду столицы нашей родины будет влиять высотный циклон с центром над Беларусью. Это значит, что небо Москвы будет хмуриться, пройдут дожди. Максимальная температура воздуха плюс 4 — плюс 7. Снежный покров, образовавшийся в пятницу, исчезнет», — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что ветер будет дуть восточной четверти со скоростью 4−9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 753 миллиметра ртутного столба.