Эррол Маск: «Компания Tesla могла бы построить завод в Нижнем Новгороде»

Отец Илона Маска с неофициальным визитом приехал в Нижний Новгород.

Источник: Комсомольская правда

Отец Илона Маска Эррол считает, что завод Tesla можно построить в Нижнем Новгороде. Об этом он заявил во время своего визита в столицу Приволжья, сообщает корреспондент «КП-Нижний Новгород», пообщавшийся с Эрролом Маском.

— Я вижу здесь очень много возможностей для строительства заводов крупных компаний. Даже Tesla могла бы здесь построить свой завод. Для этого нет никаких препятствий, на мой взгляд, — сказал Эррол в разговоре с журналистами.

Также на встрече, организованной агентством «ОКА», бизнесмен подчеркнул, что у русских людей очень много энергии, благодаря которой они могут сами инвестировать средства и время в большие проекты, а не ждать финансирования со стороны.

Ранее сообщалось о том, что отец американского миллиардера Илона Маска — Эррол Маск — приехал в Нижний Новгород. За пару дней бизнесмен успел посмотреть город, посетить ИТ-кампус «Неймарк» и встретиться с переселенцами из Западной Европы, США и Канады.

