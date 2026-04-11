Эррол Маск: «Компания Tesla могла бы построить завод в Нижнем Новгороде»

Отец Илона Маска Эррол считает, что завод Tesla можно построить в Нижнем Новгороде. Об этом он заявил во время своего визита в столицу Приволжья, сообщает корреспондент «КП-Нижний Новгород», пообщавшийся с Эрролом Маском.
— Я вижу здесь очень много возможностей для строительства заводов крупных компаний. Даже Tesla могла бы здесь построить свой завод. Для этого нет никаких препятствий, на мой взгляд, — сказал Эррол в разговоре с журналистами.
Также на встрече, организованной агентством «ОКА», бизнесмен подчеркнул, что у русских людей очень много энергии, благодаря которой они могут сами инвестировать средства и время в большие проекты, а не ждать финансирования со стороны.
