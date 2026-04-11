Двое пенсионеров из Новосибирской области впервые получили российские паспорта

Мужчины 1961 и 1964 годов рождения ранее жили с документами СССР.

Источник: Комсомольская правда

Двум пенсионерам из Каргатского района вручили первые в их жизни паспорта гражданина России. Церемонию провел начальник местного отдела полиции Павел Дубук. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Новые граждане России — мужчины 1961 и 1964 года рождения. Несмотря на возраст, они получили российские паспорта впервые. До этого момента они много лет жили на территории района, но у них на руках были паспорта СССР.

Ситуация изменилась, когда мужчины обратились в миграционный пункт. Специалисты провели проверку, и управление МВД России по Новосибирской области приняло решение признать данных сибиряков гражданами РФ.