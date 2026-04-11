Участники миссии «Артемида-II» вернулись на Землю после 10-дневного полета

Четверо астронавтов приводнились в Тихом океане у берегов Калифорнии, завершив 10-дневное путешествие. Все члены экипажа чувствуют себя хорошо. Эта миссия стала важным шагом в освоении космоса, ведь впервые за 53 года люди вновь совершили полет к Луне. Как отметил заместитель администратора НАСА Амит Кшатрия, это не просто возвращение, а начало новой эры, когда человечество намерено остаться на Луне и продолжить начатое. Космический корабль «Орион» преодолел более миллиона километров, совершив полный оборот вокруг Луны. Командир Рейд Уайзман, пилот Виктор Гловер, специалист миссии Кристина Кох и Джереми Хансен из Канадского космического агентства теперь входят в число немногих людей, побывавших в окололунном пространстве. Во время полета астронавты смогли увидеть Землю с необычного ракурса, описав ее как «великолепный синий оттенок». Успешное завершение миссии «Артемида II» подтвердило способность НАСА безопасно отправлять людей в дальний космос. Администратор НАСА Джаред Айзекман подчеркнул, что это событие — лишь начало. Впереди новые миссии, подготовка к высадке на Луну в 2028 году и строительство лунной базы. Успех «Артемиды II» открывает путь к более частым полетам и дальнейшему освоению нашего естественного спутника.

