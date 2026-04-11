«Вызывает звон в ушах»: на Землю обрушился резонанс Шумана

Вибрации, вызывающие бессонницу и сильный шум в ушах, усилились на Земле. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщили в Daily Mail.
— Загадочные «гудящие» вибрации Земли усиливаются уже более недели, что побудило некоторых людей сообщить о том, что это явление нарушает их сон и вызывает звон в ушах, — добавили в материале.
По словам ученых, на планету обрушился резонанс Шумана — устойчивый электромагнитный ритм, который генерируют молнии, отражающиеся между поверхностью Земли и ионосферой.
— Ощущение, будто гравитация стала слишком плотной. В ушах звенит. Зрение размыто. Что происходит с резонансом Шумана? — высказались пользователи Сети.
Исследователи объяснили, что на вибрации планеты оказывают влияние магнитные бури и вспышки на Солнце — они усиливают эффект шума в зависимости от классификации.
У ученых также вызывают беспокойство и другие проблемы — численность населения Земли стремительно превышает уровень, который планета может поддерживать при текущем потреблении ресурсов.
Кроме того, исследователи выяснили, что глобальное потепление может способствовать распространению устойчивых к антибиотикам бактерий и тем самым потенциально влиять на здоровье людей.