Милиция предупредила белорусов про возможные досмотры 11 и 12 апреля

Источник: Комсомольская правда

Белорусов предупредили о возможных досмотрах в выходные дни, 11 и 12 апреля 2026 года.

— Личный состав органов внутренних дел и внутренних войск переведен на усиленный вариант несения службы, — сообщили в официальном телеграм-канале МВД Беларуси.

Отмечается, что дополнительные меры безопасности принимаются в связи с празднованием Пасхи. Милиционеры особое внимание уделят именно местам проведения богослужений. Пропускной режим, а также досмотры с применением технических средств там будут организованы в случае необходимости.

В милиции призвали белорусов с пониманием отнестись к указанным мерам, соблюдать общественный порядок и правила безопасного поведения, проявлять бдительность.

Ранее мы писали о том, что можно, а что нельзя делать на Пасху, которая празднуется в 2026 году 12 апреля (тут про это в деталях и подробностях).