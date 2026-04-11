Милиция предупредила белорусов про возможные досмотры 11 и 12 апреля

Белорусов предупредили о возможных досмотрах в выходные дни, 11 и 12 апреля 2026 года.
— Личный состав органов внутренних дел и внутренних войск переведен на усиленный вариант несения службы, — сообщили в официальном телеграм-канале МВД Беларуси.
Отмечается, что дополнительные меры безопасности принимаются в связи с празднованием Пасхи. Милиционеры особое внимание уделят именно местам проведения богослужений. Пропускной режим, а также досмотры с применением технических средств там будут организованы в случае необходимости.
В милиции призвали белорусов с пониманием отнестись к указанным мерам, соблюдать общественный порядок и правила безопасного поведения, проявлять бдительность.
