Жители Иркутской области могут шагнуть в «космос» прямо из городских парков

Благоустройство общественных пространств реализовано по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды».

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 11 апреля. В Иркутской области в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в последние годы создаются общественные пространства с космической тематикой, чтобы увековечить вклад России в освоение космоса и привлечь внимание детей и подростков к этой теме. Проекты реализуются в Байкальске, Алзамае, Братске и посёлке Молодёжный за счёт федерального и регионального финансирования и направлены на благоустройство городской среды и популяризацию науки, сообщает пресс-служба облправительства.

Одним из самых масштабных проектов стал прогулочный променад «Байкальский космос» в микрорайоне Гагарина города Байкальска. Он реализован как победитель VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах, который проводит Минстрой России. Пространство объединило темы космоса, Байкала и истории Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Здесь появились зоны отдыха, велосипедная инфраструктура, точки общественного питания, арт-объекты и павильон для мероприятий.

В городе Алзамае также реализован проект-победитель конкурса — парк наблюдений «Сошлись не только звезды» на улице Ломоносова. Территория разделена на тематические зоны, посвящённые астрономии, включая детскую площадку «Игра созвездий». В парке установлены навигационные элементы с расстояниями до планет Солнечной системы, телескоп и солнечные часы.

В Братске космическая концепция легла в основу благоустройства территории между торговым центром «Инва» и школой № 41 в Падунском районе. Проект был выбран жителями в ходе Всероссийского голосования за объекты благоустройства. На площадке оборудованы современный игровой комплекс, перголы с зонами отдыха, а также резиновое покрытие с изображением «падающих звёзд», где дети могут загадывать желания.

«Космический сквер» появился и в посёлке Молодёжный Иркутского муниципального округа. Здесь уложена многофигурная тротуарная плитка, установлены арт-объекты в виде планет Солнечной системы и космической ракеты, а также стела-лавочка с подсветкой.

Напомним, на телебашнях Иркутска и Братска включат архитектурно-художественную подсветку 12 апреля. Мероприятие приурочат к 65-й годовщине первого полета человека в космос. Об этом сообщили в пресс-службе филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «Иркутский ОРТПЦ».