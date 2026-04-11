Жители Иркутской области могут шагнуть в «космос» прямо из городских парков

IrkutskMedia, 11 апреля. В Иркутской области в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в последние годы создаются общественные пространства с космической тематикой, чтобы увековечить вклад России в освоение космоса и привлечь внимание детей и подростков к этой теме. Проекты реализуются в Байкальске, Алзамае, Братске и посёлке Молодёжный за счёт федерального и регионального финансирования и направлены на благоустройство городской среды и популяризацию науки, сообщает пресс-служба облправительства.
Одним из самых масштабных проектов стал прогулочный променад «Байкальский космос» в микрорайоне Гагарина города Байкальска. Он реализован как победитель VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах, который проводит Минстрой России. Пространство объединило темы космоса, Байкала и истории Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Здесь появились зоны отдыха, велосипедная инфраструктура, точки общественного питания, арт-объекты и павильон для мероприятий.
В городе Алзамае также реализован проект-победитель конкурса — парк наблюдений «Сошлись не только звезды» на улице Ломоносова. Территория разделена на тематические зоны, посвящённые астрономии, включая детскую площадку «Игра созвездий». В парке установлены навигационные элементы с расстояниями до планет Солнечной системы, телескоп и солнечные часы.
В Братске космическая концепция легла в основу благоустройства территории между торговым центром «Инва» и школой № 41 в Падунском районе. Проект был выбран жителями в ходе Всероссийского голосования за объекты благоустройства. На площадке оборудованы современный игровой комплекс, перголы с зонами отдыха, а также резиновое покрытие с изображением «падающих звёзд», где дети могут загадывать желания.
«Космический сквер» появился и в посёлке Молодёжный Иркутского муниципального округа. Здесь уложена многофигурная тротуарная плитка, установлены арт-объекты в виде планет Солнечной системы и космической ракеты, а также стела-лавочка с подсветкой.
