Жители Иркутской области могут шагнуть в «космос» прямо из городских парков

IrkutskMedia, 11 апреля. В Иркутской области в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в последние годы создаются общественные пространства с космической тематикой, чтобы увековечить вклад России в освоение космоса и привлечь внимание детей и подростков к этой теме. Проекты реализуются в Байкальске, Алзамае, Братске и посёлке Молодёжный за счёт федерального и регионального финансирования и направлены на благоустройство городской среды и популяризацию науки, сообщает пресс-служба облправительства.