Отец Илона Маска оценил возможность строительства завода Tesla в Нижнем

Отец знаменитого миллиардера Илона Маска высоко оценил потенциал региона и отметил отсутствие барьеров для прихода крупных корпораций.

В Нижегородской области нет препятствий для строительства завода Tesla, сообщил предприниматель Эррол Маск во время встречи с журналистами в Нижнем Новгороде. По его мнению, регион обладает необходимыми условиями и человеческим капиталом для реализации проектов такого масштаба, а западные санкции в отношении России он назвал бессмысленными.

Гость также обратил внимание на местный автопром и насыщенность дорог автомобилями самых разных брендов, от советской классики до современных мировых марок. Маск-старший подчеркнул, что нижегородцам стоит не только ждать внешних вложений, но и активно инвестировать в собственные проекты, учитывая высокий уровень внутренней энергии и потенциал развития.

В ходе визита бизнесмен посетил IT-кампус и ознакомился с разработками нижегородских учёных в области генетики и продления жизни. Подробнее о том, почему «Волгу хотелось потрогать», а также о взглядах гостя на будущее науки читайте в нашей полной статье.

