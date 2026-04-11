Отец Илона Маска оценил возможность строительства завода Tesla в Нижнем

В Нижегородской области нет препятствий для строительства завода Tesla, сообщил предприниматель Эррол Маск во время встречи с журналистами в Нижнем Новгороде. По его мнению, регион обладает необходимыми условиями и человеческим капиталом для реализации проектов такого масштаба, а западные санкции в отношении России он назвал бессмысленными.