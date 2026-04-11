Выставка «Философский квадрат Насекина» открылась в Нижнем Новгороде

Сегодня, 11 апреля, в Нижегородском государственном художественном музее открылась выставка «Философский квадрат Насекина» (16+). В экспозиции представлена почти сотня работ Заслуженного художника Чувашской республики Александра Насекина. На открытии побывала корреспондент сайта pravda-nn.ru.
Художник Александр Насекин родился в Шарангском районе Горьковской области, однако большую часть жизни прожил в Чебоксарах. Его работы выставляли во многих городах России, Европы, а также в Китае и Японии. Автор отметил, что новый проект важен для него именно тем, что он спустя долгое время вернулся на малую родину.
«Философский квадрат Насекина» — 24-ая персональная выставка художника. Ее название связано с особой любовью автора к квадратному формату. Он продумывает каждый сюжет с учетом центральной симметрии, диагоналей, центрирования объектов.
«Мне нравится устойчивость квадрата и задача плотно поселить в нем всех героев, антураж и детали. Фигуры как будто втиснуты в формат, иногда изменены пропорции и линии — это создает необходимую напряженность. Но и “воздух” значим и говорит о многом», — объяснил художник. Насекин признается, что его техника довольно капризная и не позволяет делать много ошибок. Автору требуется примерно две недели, чтобы закончить картину, ведь на каждое плотно он наносит более миллиона мелких многослойных штришков. Однако с недавних пор художник делает первичные эскизы на графическом планшете — это позволяет заранее отработать композицию и цвет.
История в квадрате.
В работах Александра Насекина встречаются самые разные темы: библейские мотивы, мифология и история, философский символизм. Особое место в экспозиции занимает серия работ «Сувары». Она посвящена теме национальных корней с современным взглядом на чувашскую культуру. Художник написал полотна специально для выставки в честь Года единства народов России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным.
«Древние культуры — больше и старше, чем религия. Это воплощение народа, его корней и традиций. Несколько раз я подступался к суварской теме, но не было ощущения цельности. Потребовалось более внимательно изучение», — поделился художник.
Выставку можно посетить до 14 июня.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали об открытии выставки «Слияние» в НГХМ.