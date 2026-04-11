В США назвали причину, по которой Иран не может открыть Ормузский пролив

Иран до сих пор не может полностью открыть Ормузский пролив, поскольку не в состоянии обнаружить и обезвредить все установленные в акватории мины, сообщает The New York Times, ссылаясь на американских чиновников.
По их словам, сложившаяся ситуация может осложнить переговоры делегаций США и Ирана в Пакистане, которые запланированы в эти выходные.
В феврале, после начала войны со стороны США и Израиля, Иран заминировал пролив с помощью малых судов. Мины в сочетании с угрозой дронов и ракет практически парализовали движение танкеров в Ормузе. При этом Тегеран оставил проход для судов, готовых платить пошлину. В частности, КСИР распространял предупреждения, а иранские СМИ публиковали карты с безопасными маршрутами.
По словам американских чиновников, эти маршруты ограничены из-за хаотичного минирования. Источники издания допускают, что Иран, возможно, не фиксировал расположение всех мин, а некоторые из них были заложены так, чтобы дрейфовать. Обезвреживание морских мин значительно сложнее их установки.
В США ранее оценили шансы на открытие Ормузского пролива. Президент Дональд Трамп выразил уверенность, что Иран пойдет на этот шаг «довольно скоро». По его мнению, пролив откроется для судоходства «автоматически» в случае подписания сделки между Вашингтоном и Тегераном. Трамп также отметил, что кроме Ормузского пролива у Ирана нет никаких козырей в войне с США и Израилем. В свою очередь, представитель верховного лидера исламской республики в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи напомнил, что Иран контролирует пролив и откроет его лишь после завершения войны.