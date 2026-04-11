В США назвали причину, по которой Иран не может открыть Ормузский пролив

В США ранее оценили шансы на открытие Ормузского пролива. Президент Дональд Трамп выразил уверенность, что Иран пойдет на этот шаг «довольно скоро». По его мнению, пролив откроется для судоходства «автоматически» в случае подписания сделки между Вашингтоном и Тегераном. Трамп также отметил, что кроме Ормузского пролива у Ирана нет никаких козырей в войне с США и Израилем. В свою очередь, представитель верховного лидера исламской республики в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи напомнил, что Иран контролирует пролив и откроет его лишь после завершения войны.