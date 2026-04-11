Нижегородцам рассказали о рисках традиции целовать иконы в церкви

Нижегородцам объяснили, что церковная традиция прикладываться к иконам может быть небезопасной. О рисках предупредил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов в телеграм-канале.
Уточняется, что любая поверхность, к которой прикасаются сотни людей, становится зоной эпидемиологического риска. Икона не становится исключением — на ней могут сохраняться вирусы гриппа, ОРВИ, герпеса, а также бактерии — стафилококки, стрептококки.
Из-за этого прямой контакт губ со стеклом является небезопасным. Алексей Никонов предложил заменить поцелуй поклоном — в церковной традиции он считается полноценным актом почтения. Также к святыне можно приложиться не губами, а лбом.
Кроме того, при симптомах простуды от подобных действий стоит воздержаться, чтобы не подвергать рискам других прихожан.
Напомним, частичный запрет на продажу алкоголя установят в Нижнем Новгороде на Пасху.