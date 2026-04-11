Любителей поплеваться с балкона предупредили о неприятных последствиях

«Действия лица, которое плюёт с балкона и попадает в прохожих, квалифицируются как нарушение общественного порядка и правил поведения в общественных местах», — сказала она.
Такие случаи рассматриваются в рамках статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях. Именно она регулирует ответственность за подобное поведение. Наказание может быть разным. В большинстве ситуаций назначается штраф — от 500 до 1000 рублей.
Однако этим дело не всегда ограничивается. В отдельных случаях нарушителю может грозить административный арест. Максимальный срок такого наказания составляет до 15 суток.
Ранее сообщалось, что даже привычные действия в магазине могут обернуться наказанием. Например, за очистку лука от шелухи прямо в торговом зале предусмотрен штраф. Такие действия подпадают под административную ответственность.
