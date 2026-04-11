Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области отменили угрозу беспилотной атаки

ПВО не сбивали беспилотники в ночь на 11 апреля в Волгограде.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области в течение прошедшей ночи ПВО не пришлось сбивать украинские БПЛА. Объявленный вечером режим беспилотной опасности утром 11 апреля 2026 года отменили. По данным Минобороны, 99 вражеских беспилотников перехватили и уничтожили ПВО в разных регионах страны. Волгоградской области в списке нет.

Еще вечером жители региона получили предупреждения о беспилотной опасности. Волгоградцев попросили покинуть улицу и отойти от окон. После страшной ночи 10 апреля многие восприняли эти предупреждения серьезно и с тревогой. Однако ночь прошла спокойно, без звуков взрывов и выбитых стекол.

Атаку БПЛА ночью отразили в Краснодарском крае, в Крыму, над акваториями Азовского и Черного морей, в Белгородской, Брянской, Ростовской, Калужской, Курской областях.

