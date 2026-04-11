Рокот космодрома — и не одного: отправляемся на «Восточный» и «Байконур»

Задачи по изучению и освоению космоса с 2025 года реализуют при поддержке нацпроекта «Космос» — одного из ключевых нацпроектов для достижения технологического лидерства нашей страны. Сейчас у всех желающих есть возможность больше узнать о космосе, тех, кто его покоряет и кто помогает в этом. С 6 по 12 апреля в России проходит Неделя космоса. Указ о ее ежегодном проведении Президент России Владимир Путин подписал 29 декабря. Организатор Недели космоса — государственная корпорация «Роскосмос».