Рокот космодрома — и не одного: отправляемся на «Восточный» и «Байконур»

Космодром — место, где самые отважные и подготовленные люди отрываются от земли, чтобы отправиться к звездам. Побывать даже на одном из них — большая удача, а мы предлагаем вам виртуально посетить сразу два. В фотогалерее смотрите подборку локаций космодрома «Восточный». А в видео для вас уже выбрана удобная точка обзора на запуск ракеты ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-27».
Задачи по изучению и освоению космоса с 2025 года реализуют при поддержке нацпроекта «Космос» — одного из ключевых нацпроектов для достижения технологического лидерства нашей страны. Сейчас у всех желающих есть возможность больше узнать о космосе, тех, кто его покоряет и кто помогает в этом. С 6 по 12 апреля в России проходит Неделя космоса. Указ о ее ежегодном проведении Президент России Владимир Путин подписал 29 декабря. Организатор Недели космоса — государственная корпорация «Роскосмос».