Силы ПВО ночью уничтожили 99 БПЛА ВСУ над регионами РФ

В ночь на субботу дежурными средствами ПВО над регионами России было перехвачено 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Об этом сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что данное количество БПЛА военные уничтожили в период с 20:00 мск 10 апреля до 07:00 мск 11 апреля.
Отмечается, что БПЛА были сбиты над территориями Краснодарского края, Крыма, Белгородской, Брянской, Ростовской, Калужской и Курской областей.
Также дроны были нейтрализованы над акваториями Азовского и Черного морей.
