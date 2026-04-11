В Пермском крае прощаются с тремя бойцами, погибшими на СВО

В администрации Верещагинского МО сообщили о земляках, погибших при исполнении воинского долга в зоне проведения Специальной военной операции.
Роман Федорович Локтионов.
Ефрейтор ВС РФ, погиб 15 января 2024 года. Родился 6 июля 1978 года в деревне Коротаево. Окончил Нижнегалинскую школу, получил профессию в Верещагинском ДОСААФе. Служил в Вооруженных силах, работал водителем в агрофирмах. У Романа остались родители, сестра, жена и трое детей.
Церемония прощания состоится 13 апреля в Храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская» (г. Верещагино, ул. Жукова, 21А), а траурный митинг — в 11.00 в Нижнегалинском клубе.
Сергей Николаевич Карасев.
Погиб 3 августа 2025 года при исполнении воинского долга. Родился 12 октября 1982 года в Верещагино, окончил школу № 1 и совхоз-техникум «Уралец». Жил и работал в Перми, в 2024 году ушел на СВО добровольцем, воевал на Покровском направлении. У Сергея осталась дочь. Прощание проходит 11 апреля в Перми.
Алексей Игоревич Носков.
Оператор беспилотных летательных аппаратов, погиб 31 марта 2026 года при выполнении боевых задач. Родился 9 апреля 2000 года в деревне Нижнее Галино. Окончил школу № 1 и Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж, работал на заводе ОДК-СТАР. Алексей был заботливым отцом, любил рыбалку и спорт. Прощальный митинг пройдет 15 апреля в Кудымкаре, в 11.00 по адресу: ул. Центральная, 1 В.