В Пермском крае прощаются с тремя бойцами, погибшими на СВО

Погиб 3 августа 2025 года при исполнении воинского долга. Родился 12 октября 1982 года в Верещагино, окончил школу № 1 и совхоз-техникум «Уралец». Жил и работал в Перми, в 2024 году ушел на СВО добровольцем, воевал на Покровском направлении. У Сергея осталась дочь. Прощание проходит 11 апреля в Перми.