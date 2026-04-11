В ЕАО мужчина оштрафован за непристойное поведение в здании суда.

В Доме Правосудия Еврейской автономной области зафиксирован случай нарушения общественного порядка. Житель областной столицы явился на судебное заседание и допустил нарушение установленных правил поведения, сообщает пресс-служба главного управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Гражданин начал громко высказывать недовольство происходящим, сопровождая высказывания нецензурной лексикой. Такое поведение создавало помехи для работы сотрудников суда и мешало другим посетителям учреждения.
На сделанное судебным приставом замечание нарушитель не отреагировал и продолжил вести себя вызывающе. Сотрудник органов принудительного исполнения, ответственный за обеспечение порядка, потребовал от мужчины покинуть здание суда. Распоряжение пристава было проигнорировано, что послужило основанием для составления протокола.
Материалы дела оформлены в соответствии с ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ. По результатам рассмотрения дела гражданин обязан уплатить административный штраф за неисполнение законного распоряжения судебного пристава.
