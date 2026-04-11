Ростовчанам, снимающим луковую шелуху в магазинах, может грозить штраф

Действия могут расценить как нанесение имущественного вреда.

Ростовчанам, снимающим луковую шелуху в магазинах, может грозить штраф. Действия могут расценить как нанесение имущественного вреда.

Уже в это воскресенье, 12 апреля, ростовчане будут праздновать Пасху. По традиции в эти дни принято красить яйца — и сегодня с помощью искусственных пигментов можно получить самые необычные цвета. Но многие по‑прежнему выбирают проверенный способ — покраску натуральной луковой шелухой.

Однако не все готовы покупать несколько луковиц ради шелухи: некоторые горожане снимают её прямо с лука на магазинных прилавках. Такой поступок может обернуться неприятными последствиями — ведь это повреждает товар. Без шелухи лук быстрее сохнет и теряет товарный вид, что снижает его шансы быть проданным.

Чтобы избежать такой ситуауии есть два простых решения: купить несколько луковиц целиком; попросить у продавца уже очищенные отходы: многие магазины отдают их бесплатно.