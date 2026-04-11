Трех директоров предприятий Гомельщины будут судить за гибель 830 голов скота

Трех директоров сельхозпредприятий Гомельщины будут судить за гибель 830 голов крупного рогатого скота. Как сообщили в Комитете государственного контроля Беларуси, в ходе проверок установлены факты халатности, а также ненадлежащего исполнения должностных обязанностей со стороны трех руководителей сельхозпредприятий Петриковского, Гомельского, Жлобинского районов.
— Несоблюдение правил содержания крупного рогатого скота и его кормления, нарушения при вакцинации, непроведение мероприятий по профилактике заболеваний в этих хозяйствах привели к гибели в 2025—2026 годах более 830 голов крупного рогатого скота, — подчеркнули в Комитете госконтроля.
Отмечается, что падеж крупного рогатого скота носил систематический характер, при этом меры по исправлению ситуации руководством сельхозпредприятий не предпринимались.
Ущерб от действий фигурантов превысил 920 тысяч белорусских рублей.
