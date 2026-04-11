Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на Пасху

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Температура воздуха в Пасхальную ночь в Москве может опуститься до 0 градусов, днем в воскресенье температурный фон вернется в климатическое русло апреля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В 2026 году православная Пасха приходится на 12 апреля.
«В воскресенье показания барометров продолжат расти, благодаря чему осадки пойдут на убыль и приобретут незначительный очаговый характер, в облаках появятся просветы, а температурный фон, после 5 дней холода, наконец-то, вернется в свое климатическое русло. В Пасхальную ночь в Москве 0 — плюс 3, в середине дня термометры покажут плюс 8 — плюс 11», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что на следующей неделе жителей Центральной России ждет умеренное и нормальное апрельское тепло, без скоротечных дождей не обойдется.
«По ночам плюс 1 — плюс 6, днем плюс 10… плюс 15, в конце семидневки — до плюс 17 тепла. Весна совсем скоро вернет утраченные позиции», — добавил он.