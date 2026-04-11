Иванов: Великая суббота — день тишины перед Воскресением Христовым

«Тело Христово покоится во гробе, но Церковь уже знает: смерть побеждена. В этот день мы вспоминаем сошествие Спасителя во ад, где Он проповедал душам умерших и вывел оттуда всех ветхозаветных праведников, ожидавших Его пришествия… Это событие — граница между Ветхим и Новым Заветом, между рабством греху и свободой во Христе», — рассказал специалист.
Он добавил, что утром в Великую субботу совершается Литургия святителя Василия Великого, которая соединяется с вечерней.
«Это одна из самых красивых и торжественных служб года. В начале службы священники еще облачены в темные, великопостные одежды, но после чтения паримий (отрывков из Ветхого Завета) и апостольского послания они переоблачаются в светлые, белые ризы — в знак того, что Христос уже победил смерть и Воскресение близко… На этой службе читается Евангелие о воскресении Христовом, хотя само Воскресение еще не наступило — это как бы луч света из будущего, который уже озаряет тьму Великой субботы», — отметил Иванов.
Собеседник RT напомнил, что после Литургии начинается освящение куличей, пасх и яиц.
«В большинстве храмов это происходит с 12:00 до 18:00, а иногда и позже — точное время лучше уточнить в конкретном приходе. Важно помнить: освящение — это не штамп на упаковке, а молитва священника… Не принято приносить для освящения алкоголь — освящается только то, что мы будем есть в радости о Воскресшем Христе, а не то, что может привести к греху», — обратил внимание он.
В народной традиции в этот день продолжают готовиться к празднику: докрашивают яйца, доделывают куличи, накрывают столы. Но лучше, добавил Иванов, если все хлопоты будут закончены до начала богослужения, чтобы ничто не отвлекало от молитвы.
