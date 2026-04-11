Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иванов: Великая суббота — день тишины перед Воскресением Христовым

Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с RT отметил, что Великая суббота — удивительный день, когда время как будто замирает между смертью и Воскресением.

Источник: РИА "Новости"

«Тело Христово покоится во гробе, но Церковь уже знает: смерть побеждена. В этот день мы вспоминаем сошествие Спасителя во ад, где Он проповедал душам умерших и вывел оттуда всех ветхозаветных праведников, ожидавших Его пришествия… Это событие — граница между Ветхим и Новым Заветом, между рабством греху и свободой во Христе», — рассказал специалист.

Он добавил, что утром в Великую субботу совершается Литургия святителя Василия Великого, которая соединяется с вечерней.

«Это одна из самых красивых и торжественных служб года. В начале службы священники еще облачены в темные, великопостные одежды, но после чтения паримий (отрывков из Ветхого Завета) и апостольского послания они переоблачаются в светлые, белые ризы — в знак того, что Христос уже победил смерть и Воскресение близко… На этой службе читается Евангелие о воскресении Христовом, хотя само Воскресение еще не наступило — это как бы луч света из будущего, который уже озаряет тьму Великой субботы», — отметил Иванов.

Собеседник RT напомнил, что после Литургии начинается освящение куличей, пасх и яиц.

«В большинстве храмов это происходит с 12:00 до 18:00, а иногда и позже — точное время лучше уточнить в конкретном приходе. Важно помнить: освящение — это не штамп на упаковке, а молитва священника… Не принято приносить для освящения алкоголь — освящается только то, что мы будем есть в радости о Воскресшем Христе, а не то, что может привести к греху», — обратил внимание он.

В народной традиции в этот день продолжают готовиться к празднику: докрашивают яйца, доделывают куличи, накрывают столы. Но лучше, добавил Иванов, если все хлопоты будут закончены до начала богослужения, чтобы ничто не отвлекало от молитвы.

Ранее Иванов рассказал о Великой пятнице — самом скорбном дне церковного года, когда верующие вспоминают крестные страдания и смерть Иисуса Христа.