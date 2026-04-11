В Саратове провели эксперимент по забеливанию теплиц с помощью дронов

Эксперимент по забеливанию теплиц светорассеивающей краской с помощью беспилотников провели впервые в России в Гагаринском районе Саратова. Подобные работы помогают в достижении целей нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в Министерстве сельского хозяйства Саратовской области.
Специальный раствор наносят на стеклянные или поликарбонатные поверхности теплицы, чтобы снизить интенсивность солнца, проникающего внутрь. Сейчас это делают люди вручную. Им приходится забеливать теплицы на высоте около 8 метров, из-за чего есть риск получить травму.
Эксперимент по использованию беспилотников в этой работе показал хорошие результаты. Специалисты отметили, что качество нанесения раствора получилось более равномерным, а скорость увеличилась практически в 50 раз.
«То есть можно сказать, что тот объем работ, который делает человек за две недели, беспилотник делает за час», — отметил заместитель министра сельского хозяйства региона Игорь Гриднев.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.