Ремонт десяти почтовых отделений проведут в Нижегородской области в 2026 году

В 2026 году в Нижегородской области отремонтируют десять почтовых отделений. Работы пройдут в рамках соглашения между «Почтой России» и региональным правительством. Об этом сообщили в министерстве цифрового развития и связи Нижегородской области.
Деньги на ремонт выделит почта из средств, которые компания сэкономила благодаря региональной льготе по налогу на имущество. Эта мера поддержки освобождает почтового оператора от выплаты налога, поэтому сэкономленную сумму получится направить на модернизацию и приведение отделений в порядок.
В этом году капитальный ремонт ждет почтовые отделения в Вадском и Уренском округах, а также в шести районах Нижнего Новгорода: Кстовском, Приокском, Сормовском, Автозаводском, Советском и Канавинском.
Ранее по такой же программе отремонтировали отделения в 14 округах, а также в Семеновском, Арзамасском, Выксунском и Перевозском округах. Тогда обновили фасады и внутренние помещения, заменили системы отопления, установили пожарную сигнализацию, видеонаблюдение и кондиционеры, подключили новую технику к интернету.
В отделениях появились и «уголки здоровья» с тонометрами, пульсоксиметрами и термометрами. В некоторых залах установили компьютеры для доступа к госуслугам и другим социально значимым сайтам. Для маломобильных посетителей на входах сделали пандусы, кнопки вызова персонала и расширили дверные проёмы.
Министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов уверен, что современная связь начинается с комфорта. По его словам, после обновления визиты на почту станут намного приятнее для всех посетителей, особенно для пожилых людей, молодых мам и людей с ограниченными возможностями здоровья.