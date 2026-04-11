Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер Алексей Наумов, актер сериала «Следствие ведут знатоки»

Актер сериала «Следствие ведут знатоки» Алексей Наумов умер в возрасте 65 лет.

Источник: Комсомольская правда

Умер Алексей Наумов, актер, сын кинорежиссера Владимира Наумова и известной советской актрисы Эльзы Леждей. Об этом ВКонтакте сообщила его мачеха, актриса Наталья Белохвостикова.

«Алексей Владимирович Наумов. Царствие небесное. Отец и сын теперь вместе», — написала актриса.

Актеру было 65 лет. Причина смерти не названа. Дата и метро прощания, а также похорон артиста также пока неизвестны.

Зрители запомнили Алексея Наумова по роли Петьки Щеглова в исторической драме «Бег» и детективном сериале «Следствие ведут знатоки», в котором он исполнил роль Сережи. Актер окончил факультет истории и теории искусства Ленинградской академии художеств. Наумов занимался искусствоведением и дизайном книг.

Как сообщал KP.RU, на 85-м году жизни скончалась британская актриса Анджела Плезенс. Она известна публике по ролям в фильме «Банды Нью-Йорка» и экранизациях произведений Агаты Кристи.