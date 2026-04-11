Умер Алексей Наумов, актер сериала «Следствие ведут знатоки»

Умер Алексей Наумов, актер, сын кинорежиссера Владимира Наумова и известной советской актрисы Эльзы Леждей. Об этом ВКонтакте сообщила его мачеха, актриса Наталья Белохвостикова.
«Алексей Владимирович Наумов. Царствие небесное. Отец и сын теперь вместе», — написала актриса.
Актеру было 65 лет. Причина смерти не названа. Дата и метро прощания, а также похорон артиста также пока неизвестны.
Зрители запомнили Алексея Наумова по роли Петьки Щеглова в исторической драме «Бег» и детективном сериале «Следствие ведут знатоки», в котором он исполнил роль Сережи. Актер окончил факультет истории и теории искусства Ленинградской академии художеств. Наумов занимался искусствоведением и дизайном книг.
