Балерина из Японии — о русском балете и русских закатах

Наверно, мало кто, получая в полиции временное разрешение на проживание в России, вдохновенно говорит о театре. Для Харуки Такеми, родившейся в Токио, alma mater стала Московская государственная академия хореографии, а первой сценой, где она второй год блистает, — Нижегородский академический театр оперы и балета. Харука Такеми рассказала nn.aif.ru, почему она сделала такой выбор.
Мама и мечта.
Ольга Морозова, nn.aif.ru: Харука, вы, видимо, очень смелый человек, потому что в 14 лет решили переехать в далёкую Россию. Расскажите, как принимали это решение. Что сказала мама?
Харука Такеми: В Японии образование в области балета не очень хорошее, нет государственной академии, и я изначально хотела учиться за границей. Я участвовала в конкурсе и получила приглашение на интенсив Московской государственной академии хореографии при Большом театре. Затем получила приглашение поступить в академию…
Конечно, я решила, что надо туда поступить, просила родителей… Мама переживала, потому что я была очень маленькая.
— Да просто ребёнок!
— Отпускать детей так далеко сложно, особенно дочку. Но мама всё равно очень поддерживала мою мечту.
Важную роль сыграло то, что в Московской академии всё находится в одном здании — интернат, балетные залы и так далее. Мама сказала: «Это безопасно… Ну тогда, может быть, можно».
И вот я приехала.
— Почему Россия, а не какая-то другая страна?
— Видео с выступлениями Светланы Захаровой дали мне такое вдохновение! Думаю, лучший в мире балет — это русский балет. Да, есть разные манеры, но именно русский балет более динамичный — во Франции и Англии танцуют сдержанно. В России это фейерверк! И это мне очень нравится. Решила: это шанс, надо ехать!
— Русский язык чрезвычайно сложный, но вы очень хорошо на нём говорите. Как вы справились с его изучением?
— Так вышло, что первый год обучения в московской академии для меня совпал с жёсткими ограничениями в COVID, сразу приехать в Россию я не смогла, сначала училась онлайн из Японии вместе с другими девушками. При этом половину дня занималась языком с русским репетитором, затем, несмотря на разницу во времени, начинались балетные классы.
С репетитором повезло. Очень строгая! У меня было большое домашнее задание. Я старалась больше общаться с русскими, не только изучать грамматику… Вообще в юном возрасте язык усваиваешь быстро.
«Кажется, что я птица».
— Недавно вы получили временное разрешение на проживание в России. Каким видите своё будущее? Продолжите карьеру в нашей стране?
— После окончания академии решила тоже остаться в России — здесь больше возможностей, больше балетных спектаклей… Пока я молодая, надо танцевать!
В будущем хочу стать балетным педагогом. Поэтому я получаю российское высшее образование.
— Когда успеваете учиться? Вы заняты во многих спектаклях.
— Да, а надо ещё рефераты писать, учить, повторять. Впереди сессия.
— Артисты балета все очень трудолюбивые. Всё получится!
— Ну да, все мы так и живём.
— Вы блистаете в «Лебедином озере», «Дон Кихоте», недавно с успехом прошла премьера балета «Демон» на музыку Хиндемита, у вас одна из главных партий… Есть партии, о которых вы пока лишь мечтаете?
— Хотела бы танцевать Жизель, потому что мне очень нравится играть. В классическом балете это важно. Хотела бы играть разные чувства — печаль, ревность, особенно — сумасшествие…
Сейчас многие партии у меня очень энергичные, а Жизель — это нежность. Над таким сложным образом нужно много думать. Это очень интересно. Хочется много репетировать и доказать, что я могу быть разной.
— Из ваших нынешних партий какую любите больше всего?
— В «Лебедином озере» я танцую Гостью в синем. В этой партии очень много прыжков, у меня они получаются, мне нравится прыгать. В такие моменты кажется, что я птица, что я лечу…
— А как вы выбрали театр?
— Работу в российских театрах я начала искать на третьем курсе академии. Выпускники постарше советовали: пора! Отправила резюме и видео в разные театры, и первым откликнулся Нижегородский театр оперы и балета. И первый просмотр тоже назначили там, и сразу пригласили на работу. Я решила: это судьба! Так и получилось, и я не жалею. У меня много партий, мне здесь доверяют и дают попробовать новое.
Где-то ответственные роли дают только опытным артистам — так спокойнее. Но как развиваться, если нельзя попробовать новое? Поэтому мне в Нижнем Новгороде очень хорошо.
«Вижу закат и обо всём забываю».
— За каждой ролью стоит большая работа, много репетиций. К тому же, вы учитесь. Успеваете ли что-то ещё? Есть ли у вас любимые места в Нижнем Новгороде? Получается найти время пообщаться с друзьями?
— Мне очень нравится есть (улыбается). В понедельник, когда в театре выходной, или вечером в воскресенье, после репетиции, мы с друзьями, с моим молодым человеком ищем хороший уютный ресторан. Между репетициями нормально поесть не успеваешь, быстро перекусываешь — и дальше работать. А в выходной есть возможность просто посидеть и поговорить с людьми, которые тебе приятны, близки. Душа успокаивается…
Ещё люблю гулять. Нижний Новгород для этого — прекрасное место, особенно набережные, кремль на закате. Когда я вижу закат, обо всём забываю! Душа становится чистой. Даже если я устала и хочу плакать, всё равно пойду из театра в кремль, посмотрю на закат, и мне станет лучше….
— Традиции России и Японии очень различны. К чему пришлось привыкать особенно долго?
— Японцы более сдержанные, стараются не показывать чувств. У нас в стране считается, что это хорошо — прятать эмоции. Но это может накапливаться, накапливаться и закончиться…
— Взрывом?
— Да. Русские, наоборот, показывают, что они думают, чувствуют.
Но у нас есть и общее! Думаю, это уважение к людям, особенно к старшим. Нас в академии учили, что педагогам нужно обязательно говорить спасибо… Думаю, это у наших народов хорошая общая черта.
— Кто для вас идеал русской балерины?
— В последнее время мне очень нравится Рената Шакирова, прима Мариинского театра. Она очень яркая, активная, ведёт соцсети. Всегда позитивная и такая сильная! Чувствуется: танцует с радостью, любит танцевать. Тоже хочу стать такой артисткой. Когда сама наслаждаешься танцем, это передаётся зрителям.
— Что можете сказать о российском зрителе — какой он?
— Хорошо, что у вас большой выбор, на какие спектакли пойти, есть разнообразие. Для вас театр — это привычно, нормально пойти туда не только с любимым человеком или мужем, но и с детьми. Или школьники идут смотреть спектакль всем классом. Меня это так трогает!
И в театре всегда много зрителей.
— Спасибо за беседу.