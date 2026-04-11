Больше 300 пасхальных куличей испекли в красноярской женской колонии

Осуждённые красноярской ИК-22 приготовили к празднику более трёхсот куличей. Часть выпечки предназначена не только для самих женщин, но и для продажи местным жителям. В исправительном учреждении также пекут пирожки и печенье.
К Пасхе в колониях края не ограничиваются куличами: женщины красят яйца, делают сувениры, проводят богослужения и крестные ходы в храмах и молельных комнатах. Кроме того, осуждённые смогут поздравить родных по телефону и через видеосвязь.
Всего в учреждениях ГУФСИН Красноярского края действует 19 православных храмов и часовен, а также 33 молитвенные комнаты, сообщили в ведомстве.
