Больше 300 пасхальных куличей испекли в красноярской женской колонии

Осуждённые красноярской ИК-22 приготовили к празднику более трёхсот куличей. Часть выпечки предназначена не только для самих женщин, но и для продажи местным жителям. В исправительном учреждении также пекут пирожки и печенье.

К Пасхе в колониях края не ограничиваются куличами: женщины красят яйца, делают сувениры, проводят богослужения и крестные ходы в храмах и молельных комнатах. Кроме того, осуждённые смогут поздравить родных по телефону и через видеосвязь.

Всего в учреждениях ГУФСИН Красноярского края действует 19 православных храмов и часовен, а также 33 молитвенные комнаты, сообщили в ведомстве.

Ранее мы сообщали, что движение транспорта ограничат в Красноярске около храмов на Пасху.