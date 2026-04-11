Эррол Маск заявил, что Tesla может построить завод в Нижегородской области

Бизнесмен, отец Илона Маска Эррол не увидел препятствий для строительства компанией Tesla завода в Нижегородской области. Об этом он рассказал журналистам 10 апреля.
«Вижу здесь много возможностей для строительства заводов крупных компаний, даже Tesla могла бы построить здесь свой завод», — отметил предприниматель.
Отец Илона Маска сказал, что у жителей Нижегородской области есть потенциал, который нужно развивать не только за счет внешних инвестиций, но и с помощью собственных вложений в экономику.
Напомним, отец Илона Маска посетил Нижний Новгород. Он уже побывал в кремле, где возложил цветы к Вечному огню, и в ИТ-кампусе «Неймарк».