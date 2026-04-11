Эррол Маск заявил, что Tesla может построить завод в Нижегородской области

Бизнесмен, отец Илона Маска Эррол Маск не увидел препятствий для строительства компанией Tesla завода в Нижегородской области.

Источник: Живем в Нижнем

Бизнесмен, отец Илона Маска Эррол не увидел препятствий для строительства компанией Tesla завода в Нижегородской области. Об этом он рассказал журналистам 10 апреля.

«Вижу здесь много возможностей для строительства заводов крупных компаний, даже Tesla могла бы построить здесь свой завод», — отметил предприниматель.

Отец Илона Маска сказал, что у жителей Нижегородской области есть потенциал, который нужно развивать не только за счет внешних инвестиций, но и с помощью собственных вложений в экономику.

Tesla — это американская компания, известная своими электромобилями и энергонакопительными системами. Ключевым инвестором компании является Илон Маск.

Напомним, отец Илона Маска посетил Нижний Новгород. Он уже побывал в кремле, где возложил цветы к Вечному огню, и в ИТ-кампусе «Неймарк».

От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше