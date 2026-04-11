Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

10 почтовых отделений отремонтируют в Нижегородской области

Модернизация затронет как районы Нижнего Новгорода, так и сельские округа благодаря региональной налоговой льготе для «Почты России».

В 2026 году 10 почтовых отделений приведут в нормативное состояние на территории Нижегородской области, сообщили в пресс-службе регионального министерства цифрового развития и связи. Ремонтные работы пройдут в Вадском и Уренском округах, а также в Приокском, Сормовском, Автозаводском, Советском, Канавинском и Кстовском районах. Обновление инфраструктуры стало возможным благодаря полному освобождению организации от налога на имущество.

Министр цифрового развития и связи региона Александр Синелобов подчеркнул, что в рамках капитального ремонта в отделениях не только обновят фасады и внутренние помещения, но и установят современные системы климат-контроля и видеонаблюдения. Особое внимание уделят созданию безбарьерной среды: установке пандусов, кнопок вызова персонала и расширению дверных проемов для маломобильных граждан.

Кроме того, в обновленных офисах появятся «уголки здоровья» с медицинскими приборами и компьютеры для доступа к порталу «Госуслуг» и другим социально значимым ресурсам. Программа является продолжением масштабной модернизации почтовой сети, в рамках которой в 2025 году уже были отремонтированы отделения в большинстве муниципальных округов региона.

Ранее сообщалось, что зоны отдыха у воды начали приводить в порядок в Нижнем Новгороде.