10 почтовых отделений отремонтируют в Нижегородской области

В 2026 году 10 почтовых отделений приведут в нормативное состояние на территории Нижегородской области, сообщили в пресс-службе регионального министерства цифрового развития и связи. Ремонтные работы пройдут в Вадском и Уренском округах, а также в Приокском, Сормовском, Автозаводском, Советском, Канавинском и Кстовском районах. Обновление инфраструктуры стало возможным благодаря полному освобождению организации от налога на имущество.
Министр цифрового развития и связи региона Александр Синелобов подчеркнул, что в рамках капитального ремонта в отделениях не только обновят фасады и внутренние помещения, но и установят современные системы климат-контроля и видеонаблюдения. Особое внимание уделят созданию безбарьерной среды: установке пандусов, кнопок вызова персонала и расширению дверных проемов для маломобильных граждан.
Кроме того, в обновленных офисах появятся «уголки здоровья» с медицинскими приборами и компьютеры для доступа к порталу «Госуслуг» и другим социально значимым ресурсам. Программа является продолжением масштабной модернизации почтовой сети, в рамках которой в 2025 году уже были отремонтированы отделения в большинстве муниципальных округов региона.
