Компания ищет нюхателя собак с зарплатой 1000 долларов в час

Компания по производству кормов из Нью-Йорка ищет необычных сотрудников. Нюхателю собачьего дыхания предлагают зарплату $1000 в час. Вторая актуальная вакансия — «собачий целователь» (сколько платят именно ему — не уточняется). Об этом сообщается на сайте производителя.

Spot and Tango открыла вакансии для тестирования жевательных лакомств, которые освежают дыхание собак. Сотрудники будут работать в парках и взаимодействовать с животными.

«В роли нюхача собачьего дыхания вы будете отбирать самых (и не очень) пахучих собак в городе. Нам нужен кто-то смелый, решительный и любопытный (в буквальном смысле), чтобы поближе познакомиться с лучшими представителями собачьего мира Нью-Йорка», — говорится в сообщении.

В описании указано, что один сотрудник будет нюхать дыхание собак и фиксировать его особенности. Второй кандидат будет принимать поцелуи щенков и оценивать реакцию животных. Работникам предстоит обращать внимание на любые отклонения, включая посторонние запахи. Компания отмечает, что для работы важна внимательность и готовность взаимодействовать с животными. Требования к опыту не уточняются. Условия занятости и количество рабочих часов не раскрываются.

Ранее сообщалось, что в России появилась вакансия Бабы-яги с зарплатой от 250 тысяч рублей в месяц. Для претендентов на должность требуется безупречное владение современным русским языком (уровень C2) и базовые знания древнерусского.

