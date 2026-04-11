Красноярский подросток на электросамокате сбил девушку и скрылся

В Ленинском районе Красноярска 16-летний водитель электросамоката отвлекся и сбил шедшую по тротуару 18-летнюю девушку. Виновник аварии уехал, а пострадавшая после падения лечится от сотрясения мозга. Сотрудники красноярского полка ДПС оперативно нашли водителя самоката. Подростку грозит административная ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Пострадавшая также вправе требовать возмещение расходов на лечение и моральный ущерб. Водителям СИМ необходимо быть внимательными и осторожными, особенно при движении по тротуарам, чтобы не создавать угрозу для пешеходов, — напоминают сотрудники дорожной полиции. Добавим, первое в сезоне ДТП с участием ребенка на электросамокате в Красноярске произошло 30 марта. Ситуация обострилась, в мэрию поступает много жалоб, и более 100 территорий Красноярска попадут под запрет для электросамокатов.