Что за уникальные операции на позвоночнике освоили волгоградские медики?

Новую методику лечения дегенеративных поражений позвоночника внедрили в нейрохирургическом центре Волгоградской областной клинической больницы № 1. Она направлена на стабилизацию позвоночника при стенозе позвоночного канала и грыже межпозвонкового диска.
«ALIF — артродез позвоночника с передним внебрюшинным доступом — позволяет хирургу работать на передней части позвоночника и даёт возможность тотального удаления межпозвонкового диска», — поясняют в облздраве.
Во время операции используются имплантаты, фиксирующие позвонки в правильном положении. Они позволяют увеличить межпозвонковое расстояние и освобождают сдавленные нервные корешки. При таком подходе риск рецидива грыжи сводится практически к нулю.
«Метод, позволяющий хирургу работать на передней части позвоночника, позволяет избежать осложнений, связанных с повреждением мышц поясницы, и значительно ускоряет восстановление пациента», — подчеркивают в комитете.
На данный момент нейрохирурги ВОКБ № 1 Евгений Гридин и Игорь Корнилов выполнили три таких операции: два вмешательства на уровне L5—S1 и одно — на уровне L3—L4. У всех трех пациентов имелись грыжи межпозвонковых дисков, сопровождавшиеся сдавлением нервных корешков, что вызывало сильную боль в спине и ноге.
«В настоящее время пациенты чувствуют себя хорошо. Они готовы вернуться к своим повседневным занятиям», — сообщают в облздраве.
По данным руководителя нейрохирургического центра, главного нейрохирурга ЮФО Петра Кушнирука, в планах нейроцентра первой областной больницы сделать этот вид высокотехнологичной медицинской помощи стандартным.
