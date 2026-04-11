Что за уникальные операции на позвоночнике освоили волгоградские медики?

Метод, когда хирург работает на передней части позвоночника, позволяет избежать осложнений.

Новую методику лечения дегенеративных поражений позвоночника внедрили в нейрохирургическом центре Волгоградской областной клинической больницы № 1. Она направлена на стабилизацию позвоночника при стенозе позвоночного канала и грыже межпозвонкового диска.

«ALIF — артродез позвоночника с передним внебрюшинным доступом — позволяет хирургу работать на передней части позвоночника и даёт возможность тотального удаления межпозвонкового диска», — поясняют в облздраве.

Во время операции используются имплантаты, фиксирующие позвонки в правильном положении. Они позволяют увеличить межпозвонковое расстояние и освобождают сдавленные нервные корешки. При таком подходе риск рецидива грыжи сводится практически к нулю.

«Метод, позволяющий хирургу работать на передней части позвоночника, позволяет избежать осложнений, связанных с повреждением мышц поясницы, и значительно ускоряет восстановление пациента», — подчеркивают в комитете.

На данный момент нейрохирурги ВОКБ № 1 Евгений Гридин и Игорь Корнилов выполнили три таких операции: два вмешательства на уровне L5—S1 и одно — на уровне L3—L4. У всех трех пациентов имелись грыжи межпозвонковых дисков, сопровождавшиеся сдавлением нервных корешков, что вызывало сильную боль в спине и ноге.

«В настоящее время пациенты чувствуют себя хорошо. Они готовы вернуться к своим повседневным занятиям», — сообщают в облздраве.

По данным руководителя нейрохирургического центра, главного нейрохирурга ЮФО Петра Кушнирука, в планах нейроцентра первой областной больницы сделать этот вид высокотехнологичной медицинской помощи стандартным.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, как в ВОКБ № 1 спасли пациентку от сепсиса.